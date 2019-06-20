空服員罷工現場爆衝突 兩派激烈互嗆

長榮航空與空服員今（20）正式進行勞資協商，稍早破局，工會宣布下午四點起罷工。人正在台灣友邦貝里斯訪問的交通部長林佳龍跨海表示，已下達指示交通部，四大應變措施即刻啟動，力求傷害降到最低，應變措施包含：

一、國際航班部分：交通部要求長榮依應變計畫及演練，協調華航等其他國籍航空公司、及同屬星空聯盟之成員支援運能，若不足，民航局將再協調航空公司放大機型、加班或飛航包機，協助旅客疏運。

二、國內航班部分：將以立榮獨營之馬祖航線為疏運應變重點，以海運船班為主要替代運具，金門、澎湖航線可由華信等航空公司協助，倘有不足則協調國防部軍機支援旅客疏運。本島航線主要由鐵公路路運替代，台東航線則可由華信航空協助。

三、消費者及旅行社權益保障：要求長榮及立榮於網站揭露航班異常處理情形，在機場、官網、手機APP公告受影響航班資訊，並於網站上設立罷工專區，另通知旅行社、新聞媒體，提供最新的航班異動及相關資訊，避免旅客聚集機場。民航局日前已洽長榮航空提供所配合主要旅行社名單，亦同步由觀光局轉知旅行社罷工可能受影響之訊息，預為因應。

四、機場應變：就大量旅客滯留機場或罷工行動影響機場秩序等情形預做準備，協調航警及航站保全維護機場秩序。並安排航班簽轉的專用報到櫃檯。另配合替代運具，視需要協調聯外運輸客運業者調度車輛。

林佳龍表示，針對「消費者及旅行社權益保障」、「國際航班簽轉」、「國內航班運能調度」、「機場應變」等面向，要求民航局、觀光局、機場公司、長榮及立榮、華航及華信、客運業者依應變計畫啟動因應整備，另交通部也建請國防部軍機備援協助馬祖聯外交通，以及衛福部依「緊急醫療空中轉診後送計畫」預作因應準備。

(工商 )