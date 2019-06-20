空服員工會宣布今日下午4點開始罷工，長榮表示，此舉已對無辜的旅客、員工及相關旅遊業者造成莫大的衝擊及不便，長榮航空已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。

長榮航空指出，深知旅客對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。

(中時 )