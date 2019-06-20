降低罷工衝擊 長榮：隨時更新航班資訊 15:252019/06/20 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員宣佈罷工。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空服員工會宣布今日下午4點開始罷工，長榮表示，此舉已對無辜的旅客、員工及相關旅遊業者造成莫大的衝擊及不便，長榮航空已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。 長榮航空指出，深知旅客對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。 (中時 ) #長榮 #旅客 #長榮航空 #航空 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮20日勞資協商 將開放媒體直播 20:022019/06/17 生活 勞資協商三會 長榮航推薦柯莉娟律師 21:582019/06/17 財經 20日長榮勞資協商 開放直播 04:102019/06/18 生活新聞 罷工亂載客率 長榮首見促銷 04:102019/06/18 生活新聞 《航運股》長榮航推薦律師柯莉娟，任協商會前會第三方 08:192019/06/18 財經 2019航空界奧斯卡出爐！冠軍換人長榮第6 11:332019/06/19 國際 長榮航空連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽 16:462019/06/19 財經 長榮痛批工會 危害雙方互信 04:102019/06/20 生活新聞 長榮勞資今協商 空服員工會：不排除任何可能 13:172019/06/20 生活 《航運股》長榮航協商破局，工會宣布16時罷工 15:062019/06/20 財經 生活熱門新聞 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 LINE更新後沒說的事 這2個隱藏功能逆天了 - 生活 回擊罷工！長榮：停年終、不調薪、取消優惠機票 - 生活 不斷更新》空服大罷工 今起3天長榮取消34航班 - 生活 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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