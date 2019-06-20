時代力量立委黃國昌將在6月23日發起「紅色媒體滾出台灣遊行」，更呼籲國家通訊傳播委員會（NCC），直接廢止《中天電視台》執照。台北市議員羅智強卻痛批，黃莫非「正義感忽然斷線」？否則當初國民黨林益世的外役監申請，在黃大怒下駁回，罪刑更重的民進黨高志鵬的外役監，黃視如不見。羅怒吼：「黃國昌，起床了！」

羅智強在臉書發文，劈頭怒吼：「黃國昌，起床了！」質疑：「高志鵬被外役監了，黃國昌怎麼變啞巴了呢？去年，林益世聲請轉外役監。黃國昌怒批『法務部別挑戰社會底線』，嚇得法務部馬上否決了林益世的申請。」

羅智強進一步指出：「一個是因財產來源不明罪判2年定讞的國民黨林益世，黃國昌一怒，林益世的外役監申請就被駁了；反倒是判刑4年6個月的民進黨高志鵬，坐牢5個月就可以到外役監露天養花，周休二日。啊！黃國昌，你的正義感是忽然斷線了嗎？怎沒聽你出來叫『法務部別挑戰社會底線』？」

不僅如此，羅智強更揶揄道：「林益世別難過，誰叫你沒有十字牌黨證。尚方寶劍、免死金牌，都比不上民進黨黨證！世上只有民進黨好，有民進黨的貪官像個寶！」

(中時電子報)