台中市警察局在「TCPB局長室」臉書粉絲專頁，播放空手道「小清新」文姿云公益代言拍攝反毒宣導短片，讓民眾點閱短片、留言後，還能抽獎，獎項為30個限量版「警用重型機車模型」。（照片翻攝自台中市警察局「TCPB局長室」臉書粉絲專頁）

即日起至6月26日「國際反毒日」，台中市警察局在「TCPB局長室」臉書粉絲專頁，播放空手道「小清新」文姿云公益代言拍攝反毒宣導短片，讓民眾點閱短片、留言後，還能抽獎，獎項為30個限量版「警用重型機車模型」，歡迎大家踴躍共襄盛舉。

片中「小清新」文姿云分享在漫長的訓練過程中，遇到挫折時自己的應對方式，並告訴青少年朋友，用毒品追求刺激或是逃避痛苦都不能為人生找到方向或完成夢想，反而對身體會造成很大的傷害。

台中市警察局長楊源明表示，警察局除透過多元管道辦理反毒宣導外，積極建立台中市公寓大廈、校園、熱點等社區反毒網，2018年「安居緝毒專案」，3波成果經警政署評核均為6都第1名，蟬聯3連霸佳績，打擊毒品犯罪，創造無毒家園。。

警方呼籲，警民合作串聯社區反毒通報網，積極提供毒品犯罪情資，以「全民參與共同打擊毒品犯罪」，建立「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方密切互動」之良性循環。

另外，暑假期間，為保護青少年，台中市警方針對學生可能群聚染毒及高風險場所，加強治安巡邏，以保護年輕族群，避免因同儕壓力或是好奇等原因沾染毒品，全民反毒，大家作伙來。

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(中時 )