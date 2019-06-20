長榮航空總經理孫嘉明等資方及桃空職工在2點52分回到協商會議，勞動部政務次長劉士豪說，長榮航空資方願意提高空服員收入，將「飛安服勤獎金」提高200元，惟「外站津貼」提高至150元及「禁搭便車」條款等都無法退讓，對此劉士豪指出很遺憾協商破裂。孫嘉明表示，下午4點30分將舉行記者會，對外說明。

今日下午2點10分，桃空職工宣布協商破裂，宣布4點啟動罷工。下午6點將舉行記者會。

劉士豪表示，勞動部願意持續協調。

孫嘉明對於「禁搭便車」相當堅持。因長榮是一個大家庭，也須重視加入其他工會和選擇不加入職業工會者的聲音跟權益。

桃空職工也堅持非會員不得享有與會員一樣的權力。舉例而言，這一次桃空職工所提的「外站津貼」爭取從每小時90元提高至150元，但非會員不得比照適用。這就是桃空職工堅持的「禁搭便車」條款。

長榮航空指出，公司尊重工會對團結權的訴求，也已傾聽工會的聲音，盡力在可能的範 圍內提出改善對案。基於「客艙資源管理」（CRM）理論，禁搭便車會讓同一航班上之組員有同工不同酬之怨懟，影響團隊合作默契，有飛安上的疑慮。

(工商 )