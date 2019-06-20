台中市議員江肇國20日市政總質詢時，抨擊盧團隊就任半年標售市有土地近1萬5000坪，金額高達53億多元，賣地充裕市庫是持家還是敗家？把市有土地當成提款機？地政局強調，市府依法辦理標售，盈餘均撥入實施平均地權基金，，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

台中市議會20日進行市政總質詢，市議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、江肇國、曾朝榮、李天生等議員進行聯合質詢。

江肇國說，市府歲入來源光課稅收入與上級補助就佔9成，出售土地對於財政是杯水車薪，毫無幫助且也違背市民公共利益；依據「公有土地經營及處理原則」第三點，公有土地應以保持公有為原則，顯見盧市府急於標售土地的做法是殺雞取卵、財政開倒車。

江肇國指出，這次出售的地段為新光區段徵收的配餘地，前朝市府原先已將本區畫設為產業園區以帶動地方發展；盧市府在短短半年時間出售近1萬5000坪土地，盧執政4年將讓台中市府消失12萬坪的珍貴市有土地，市府不該以財政為目的隨意處置市有土地，媽媽市長持家靠賣地，跟賣祖產敗家有何不同？

地政局長吳存金表示，太平新光地區區段徵收配餘地8.6公頃，前市府擬規畫變更為創新產業專用區，目前仍在都市計畫草案研擬階段，未來將改朝低碳創業生活區方向規畫，與市府現正執行中的太平產業園區為不同計畫，兩者不應混淆，經發局積極推動相關產業園區開發計畫。

地政局強調，區段徵收配餘地屬自償性基金財產，處分方式依土地徵收條例第44條第1項第5款規定，得予標售、標租及設定地上權；今年5月28日辦理的土地標售作業是依法辦理，標售所得將全數撥入實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利，盼議員勿誤解。

(中時 )