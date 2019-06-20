波蘭司法部次長皮耶比亞克（Łukasz Piebiak）及國際合作暨人權司司長馬斯沃（Dr. Krzysztof Masło）為了解台灣在網路犯罪、金融犯罪及電信詐騙等領域的預防、調查與訴追，以及司法人權保障等司法實務議題，20日前往台北地檢署拜會，北檢則以兆豐金案及一銀盜領案等涉及洗錢防制的重大經濟與網路詐欺犯罪案例，與皮耶比亞克等人進行座談交流。

座談中首先由檢察長邢泰釗及二位波蘭訪賓致詞，雙方分就先前共同打擊犯罪案件的成功執行表達謝意，並承諾未來持續合作進行包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及其實務見解、訴追犯罪及犯罪預防的資訊分享等廣義刑事司法互助事項，具體實踐台波雙方於日前簽署的「駐波蘭代表處與波蘭台北辦事處刑事司法合作協定」。

之後，由馬斯沃司長進行波蘭檢察制度及重要司法人權案例簡報，並由皮耶比亞克次長補充說明及就邢檢察長對於波蘭司法人權案例有無進行修復式司法及補償等問題進行解答。

北檢則以地檢署現況、兆豐金案及一銀盜領案等涉及洗錢防制的重大經濟與網路詐欺犯罪案例，以內容詳實豐富且制作精美之電腦簡報檔進行深入淺出的說明。

(中時 )