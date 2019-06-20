蔡英文總統今天上節目大談汽車經。(圖/Yahoo TV提供)

蔡英文總統今天上節目大談汽車經，透露她從小在修車廠長大，父親是修車師傅還會為孩子設計製作玩具汽車。她喜歡開車，但不喜歡載人，「這樣就可以把音響開很大聲」。

蔡英文今天參加Yahoo TV節目「AR實境未來視」，和《鄉民大會》主持人郭子乾、資深賽車主播龔懷主Robin一起暢聊汽車經。

蔡英文自爆她是在修車廠長大的，爸爸是一位修車師傅，她年滿18歲考到駕照時，父親叫她學修車，但實在學不會，看她不是當黑手的料，所以老爸就放棄了。

在她記憶中，老爸不只會修車，還會親手為孩子設計製作玩具汽車。對修車場印象最深的就是會看到各種車輛以不同的樣貌進來，有的缺輪子，有的被撞壞，但「出去就都很好看」。

她在公務行程和選舉時也經常要用到車，還會在車上處理公文，蔡英文透露，現在很多公文都是直接傳到她手機，她可以直接看，不必再經過別人傳遞，有時就利用車子作為行動辦公室，還可在車上聚餐喝咖啡、吃漢堡。

節目中也整理了日前在網路上，票選八大最令人厭惡的開車習慣，包括急煞急停、開遠光燈、惡意逼車、任意開車門等等，蔡英文也坦承自己開車偶爾也會有這些小毛病，但比較少，自己最不喜歡的就是「轉彎不打方向燈」。

至於開車時旁人在一旁下指導棋，她也不喜歡，她說，自己開車時，不喜歡旁邊坐人，也不喜歡後面坐人，之前自己開車有載過家人，「但他們通常蠻安靜的」，因為沒有人就可以把音響開到最大聲，她開車也不仰賴GPS，更不愛邊開車、邊看地圖。

蔡英文也在節目中體驗最新的AR（Augmented Reality）技術，透過擴增實境，一台轎車直接出現在棚內，不只能將車身任意換上自己喜歡的顏色，就連內部配備也能隨心所欲改變。

蔡英文也在現場挑選自己最愛的汽車外觀，把車身外殼換上火辣的鮮紅色，內裝座椅換成沉穩的深灰色，符合她內斂穩重，但外表剛強的「辣台妹」形象。

儘管喜歡開車，但當了總統後，一天24小時都有隨扈隨侍在側，少了常人的自由自在，蔡英文表示，現在旁邊隨時都有人，就算請他們離遠一點，也只是穿制服的離遠一點，穿便服的還是在旁邊，不可能有機會自己開車。

(工商 )