秋行軍蟲入侵台灣，北市目前通報疑似秋行軍蟲案例已增至7例，繼上周北投區十八份區域發現2起案例後，18日又傳出北投區陽明山竹子湖地區4處、士林區平等里1處，共5處小型玉米田有通報案例，外觀被認定極為相似秋行軍蟲，農園主人緊急通報後，目前已送交中央防檢局進一步鑑定。

產業局農業發展科長呂丘鴻表示，北市目前通報疑似秋行軍蟲案例已累積7例，但分子鑑定結果都尚未出爐；昨天早上5處玉米田主人陸續通報後，同前2例，必須經桃園農業改良場判定外觀極似秋行軍蟲才送中央鑑定，由於尚未確定是否為秋行軍蟲，目前先請農園主人噴灑蔬綠淨處理。

呂丘鴻進一步說明，先前北投2起案例，農友只有發現疑似秋行軍蟲數量約1到2隻，但這次5起通報案卻明顯增加，包括陽明山竹子湖地區4處，每處約有4到6隻，而平等里則至少3隻以上。

呂丘鴻提醒，秋行軍蟲頭部有Y字形、背部四個黑點等特徵，由於目前全台發生多起案例，北市也聯合相關局處、區公所及農會，成立「災害應變小組」，第一時間處理個案，並加強防範措施，避免疫情蔓延。

(中時 )