長榮將罷工 交通部18時開應變會議 15:562019/06/20 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空勞資協商20日在台北士林萬麗酒店舉行，勞方不滿意資方兩年多來，沒有提出新的進展，常務理事李瀅（中）宣布罷工4點開始並傳簡訊給工會員工開始罷工。（陳君瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對長榮工會可能罷工，交通部今天下午表示，包括長榮、民航局、機場公司、觀光局已啟動應變計畫。18:00在交通部開第二次應變中心會議。 (旺報 ) #交通部 #長榮 #會議 #罷工 #觀光局 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部航港局新任局長郭添貴到職 02:452019/06/18 財經 獨庫公路 英雄撐起的康莊大道 04:102019/06/18 話題觀察 四川6.0強震 觀光局：尚無國人受困傷亡 11:452019/06/18 生活 交通部研擬「協議費率」 網叫車自救會：裝好人 12:312019/06/18 生活 Uber駕駛轉行潮 執業證考試人數翻倍 13:462019/06/18 生活 Uber駕駛轉行潮 執業證考試人數翻倍 14:132019/06/18 財經 Uber合法納管 交部允協議費率 04:102019/06/19 金融．稅務 前交長吳宏謀任郵政董座 工會轟：當遊戲看？ 18:282019/06/19 生活 中華郵政董座 前交長吳宏謀接任 18:552019/06/19 政治 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 15:292019/06/20 生活 生活熱門新聞 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 LINE更新後沒說的事 這2個隱藏功能逆天了 - 生活 回擊罷工！長榮：停年終、不調薪、取消優惠機票 - 生活 不斷更新》空服大罷工 今起3天長榮取消34航班 - 生活 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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