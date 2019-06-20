長榮航空全面迎戰空服工會罷工，不到1個小時，已通知業者因應罷工事件改票退票作業辦法，除了改簽他航，已屆機票效期可展延最長至3個月，申請期限至9月20日，已經做好全面因應準備。

1.適用對象：持有長榮及立榮航空國際線確認機位且已開票，因罷工事件導致該班機被取消 或異動之旅客。

2.申請期限：即日起至2019年09月20 日(含)

3. 改票作業：A.目的地不變之前提下，受影響航班可改訂其他 BR／B7 國際線航班，或 BR／B7 國際線航班轉接他航，或他航直航或轉機之航班。 改訂航班之艙等(Cabin)不得高於原購買機票，並依照該艙等之 RBD 排序由 低至高訂位，得免收價差／稅差及改票手續費。

B.若有未登機費產生，得以免除。

C. 若已屆機票效期，效期可展延最長至3個月，並須改票。

D.請以Involuntary Reroute方式開票，票價(Base Fare)、Fare Basis、行李重量 ／件數及計價欄位(Fare Calculation)皆依原票行程及原計價模式輸入。

E.稅金皆依原舊稅輸入，不收新稅。

F.新機票 ENBOX 欄位加註 INVOL RRTE DUE TO CABIN CREW STRIKE。

4.酬賓機票／升等機位： 無限萬哩遊會員符合上述條件者

A.持已開立酬賓機票之旅客若欲更改航點，則依更改訂位後之新行程重新計 算哩程，多退少補，不需補足過期哩程。 B. 酬賓機票之變更，綠卡會員可免收手續費 USD50，鑽石卡／金卡／銀卡會員 依現行規定享免收手續費之優惠。 C.會員酬賓機票與使用哩程升等機位，請洽長榮航空後續辦理。

5. 退票：A.持695／525本票，搭乘因罷工影響之BR／B7正航班或聯營BR／B7班號之旅 客，請以非自願退票方式辦理退票，得免扣退票手續費。-全程未用：以結報NET金額FULL REFUND。

- 部分使用：以剩餘航段之NET結報退款,，e.g.原票1／2RT Q＋ 1／2 RT W，已使用 Q，則退1／2RT W之結報NET金額。 B. 持他航本票者，請洽原開票航空公司辦理。

6.團體旅客：由原開票旅行社協助辦理。

7.免費／折扣機票：不在本辦法範圍內，例如ID／AD／DM等。

長榮航空及立榮航空感謝您的支持與配合。

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