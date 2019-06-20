空服員下午4點起罷工 長榮桃機首波取消14航班 16:012019/06/20 中時 李宜秦 、 吳梓鍹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員宣佈罷工。（李宜秦攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空服員工會宣布今日下午4點開始罷工，根據長榮官網顯示，從桃園機場出發的航班共有11班取消，抵達桃園機場的航班則有3班取消。取消的出發航班目的地包括香港、杭州、胡志明市、芝加哥、首爾、曼谷、維也納、巴黎；取消的抵達航班則是從香港與杭州飛回的航班。 交通部表示，交通部長林佳龍目前人在中美洲友邦貝里斯進行外交活動，目前已確定會提早回台，但由於貝里斯現在是半夜時間，最快須等天亮才能與航空公司進行協調。 長榮航勞資協商破局 工會：20日16時正式罷工 (中時 ) #航班 #桃園機場 #空服員 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭飛機選這個時段最好！4個空服員想告訴你的秘密 20:572019/06/18 風格 長榮20日勞資協商 將開放媒體直播 20:022019/06/17 生活 攜手傳愛到非洲 采盟愛心募鞋活動 15:552019/06/19 生活 長榮勞資協商破局 工會：下午4時開始罷工 12:302019/06/20 生活 長榮勞資今協商 空服員工會：不排除任何可能 13:172019/06/20 生活 空服員喊苦：日支費不只是餐費 14:082019/06/20 生活 空服員罷工 工會轟長榮協商毫無誠意 15:452019/06/20 生活 快評》空服員罷工 才知「公主」跟你想得不一樣 15:092019/06/20 生活 快評》緊抱「神主牌」 空服工會又突棄守？ 16:002019/06/20 生活 長榮空服員突襲罷工 旅行公會理事長怒轟：惡劣 15:212019/06/20 生活 生活熱門新聞 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 LINE更新後沒說的事 這2個隱藏功能逆天了 - 生活 回擊罷工！長榮：停年終、不調薪、取消優惠機票 - 生活 不斷更新》空服大罷工 今起3天長榮取消34航班 - 生活 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。