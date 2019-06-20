空服員工會宣布今日下午4點開始罷工，根據長榮官網顯示，從桃園機場出發的航班共有11班取消，抵達桃園機場的航班則有3班取消。取消的出發航班目的地包括香港、杭州、胡志明市、芝加哥、首爾、曼谷、維也納、巴黎；取消的抵達航班則是從香港與杭州飛回的航班。

交通部表示，交通部長林佳龍目前人在中美洲友邦貝里斯進行外交活動，目前已確定會提早回台，但由於貝里斯現在是半夜時間，最快須等天亮才能與航空公司進行協調。

長榮航勞資協商破局 工會：20日16時正式罷工

(中時 )