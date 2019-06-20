因應高雄市登革熱疫情持續增溫，為防堵疫情擴散，國防部已下令四作戰區先期統合所屬39化學兵群部隊兵力及完成機具整備，如接獲支援命令，可於第一時間投入兵力112人，運用背負式消毒器等機具3類 48項執行任務，協助地方政府盡快控制疫情。

另外國軍第四作戰區也在今(20)天主動出擊，針對營區外等防疫死角地區，實施愛民打掃、環境整理等預防性工作，置重點於廢棄容器及溝渠積水清理等易生病媒蚊之處，期以杜絕孳生源及防杜疫情蔓延。

第四作戰區表示，除通令所屬單位，全面性實施各營區環境整理，並針對空置營區及眷地同步配合委商雇工方式，加強垃圾清運及積水清除，指派專人巡管維護；另國軍秉持「防疫視同作戰」之精神，擔負起南部地區助民及防疫重任，今日針對營區外防疫死角，投入兵力100員、機具3類35項，協助周邊鄉里完成每個角落的環境整理作業，就是要確保民眾的安全與健康，部隊會在不影響戰訓任務原則下，全力配合防治工作，提供民眾安心的居住環境。

(中時電子報)