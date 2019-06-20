隨著美國總統川普宣布將與中國大陸國家主席習近平將於日本G20高峰會上會晤，解決兩國貿易問題，美中貿易談判團隊也準備恢復中斷數周的談判，美國貿易談判代表萊特海澤表示，在G20高峰會之前，他與財長梅努欽會再次與中國大陸談判代表劉鶴會面，為5月初談判中斷後雙方首次見面。

據美媒CNBC報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）在出席美國眾議院籌款委員會聽證會時透露，他已與劉鶴通過電話，並期待在大阪G20高峰會的川習會之前，與梅努欽一同見面，不過至於何時能夠恢復雙方團隊正式談判，他當時不願透露，但美國肯定願意與北京復談。

萊特海澤說，美中達成某項成功的協議是符合兩國的利益，且川普總統表示，如果我們能獲得一份偉大的協議，那他絕對會想要。

先前貿易談判中，華府要求北京加強智慧財產權保護、停止強迫技術轉移、停止工業補貼和移除其他美國企業在中國大陸做生意的障礙。雙方自3月起展開密集談判，原先已接近達成協議，直至5月初川普聲稱北京食言，並大幅修改貿易協議草案，導致談判中斷，並對2000億美元大陸商品增加關稅至25%。

(中時電子報)