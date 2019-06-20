安定力量主席孫繼正，8日在花蓮的造勢場合指國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。教育部長潘文忠14日在個人臉書嚴正駁斥，並行文警政署舉報，盼停止散播惡意性平教育假訊息。孫繼正20日在律師陪同下，到刑事局說明，認為自己遭到政治迫害，痛批教育部放任校園性平教育。

孫繼正下午在律師裘佩恩及安定力量成員陪同下，先在刑事局門口召開「陳情拒見，舉報速件，綠色恐怖再現」記者會，指同運團體多年來入侵校園，且肆無忌憚在校園亂教性平教育，教育部未嚴格把關還放任。

孫繼正表示，他在17日率家長到教育部求見潘文忠卻遭拒；緊接著18日就接獲刑事局通知到案說明，認為「這不是政治迫害，什麼叫做政治迫害」，並向潘文忠喊話如今教改紛亂應多加努力，卻在民進黨以同運作為意識型態，以國家暴力加諸在他身上，如何信賴和期待政府。

裘佩恩表示，孫繼正被告發違反社會秩序維護法的散布謠言足以影響公共安寧，但孫繼正所述相關行為並非謠言，而是教育現場事實，教育部就應該負責。

(中時 )