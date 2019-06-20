花蓮縣政府發言人張逸華（左三）代表縣府員工一日捐，由台灣世界展望會處長陳維智（右三） 代表接受。（范振和攝）

「危『飢』四伏、見『飢』行事、天『飢』不可洩漏。」花蓮縣政府發言人張逸華20日在台灣世界展望會飢餓30，縣府響應一日捐記者會中，暢談「3飢」理念，令人印象深刻。

台灣世界展望會飢餓30人道救援行動，今年邁入第30年，匯聚台灣民眾的愛心，飢餓30援助國內外天災、糧荒、戰火、急難中的兒童及人民。花蓮縣政府今年度再度響應飢餓30，各局處首長與同仁自發性響應一日捐，善款全數投入「飢餓30－國內特況家庭急難救助」。

今天適逢6月20日世界難民日，也是縣府社會處長的張逸華等人表達縣府與台灣世界展望會共同關懷國內外經濟弱勢兒童及急難家庭的立場，不少縣府同仁繁忙公務中，紛紛抽空貼上「飢餓中」貼紙到場致意，並捐出20萬8225元，由展望會行銷處長陳維智代表接受。觀光處長唐玉書、人事處長吳黎明、地政處長江東成、主計處副處長楊姿宜等多人到場觀禮。

張逸華說明，飢餓30人道援行動在台灣邁入第30年，他認為這是「危『飢』四伏」的年代，大家要發揮人飢己飢的精神；碰到弱勢對象要「見『飢』行事」，發揮人溺己溺的愛心；一旦遭逢天災人禍，要做到「天『飢』不可洩漏」，幫助需要幫助的人，一個都不能夠漏失。

台灣世界展望會市場行銷處長陳維智感謝縣府同仁的愛心，熱情響應捐出一日所得，透過實際的飢餓體驗，回應世界展望會於國內外各項緊急救援事工的努力。飢餓30象徵「三十而立」，代表階段性任務的到來，亟待各界善心人士以具體行動，加入飢餓30人道救援的行列。

今天下午一日捐記者會場，花蓮市天使幼兒園20位大班小朋友在總園長劉祝冠引領下，用純真的歌聲獻唱詩歌「天父的花園」，用活潑的舞步跳出「大手牽小手」，表達對難民兒童的關愛，也祝福世上每名兒童都能平安快樂地長大。

(中時 )