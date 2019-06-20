【精彩】2月院會求助！蔡政府聞聲不救苦 高雄防疫拖４個月？

高雄市政府要求申請登革熱補助5300多萬元，行政院長蘇貞昌昨下午在LINE群組對外表示，相關經費今天早上，行政院已審核通過。前民進黨立委林國慶卻嘆，站在政治角度來看，韓國瑜這棋下錯了，只有輸的份。他認為韓不該去行政院會接受綠營輪番羞辱，雖然最終要來5300萬，但防疫成功只會是中央的功勞，疫情爆發則都是韓國瑜的錯，無論什麼事情韓國瑜都要承擔。

高雄登革熱疫情火熱，地方中央也因此互槓數日，行政院副院長陳其邁19日下午結束高雄登革熱防疫會議後，前往最嚴重疫區、三民區視察。韓國瑜下午聽聞行政院核發5300萬元防疫經費的好消息，也立刻趕往金獅湖市場與陳其邁碰面，感謝中央與地方終於齊心合作。

但前綠委林國慶卻認為韓國瑜這步棋下錯了，他說「拿人的錢，什麼事情你都要承擔。」他說，樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵，政治就是這樣玩的。他說，韓國瑜別歡喜，人家設了一個坑洞，你自己跳下去了。

其實韓國瑜在2月份跟5月份就跟中央求救了，林國慶說，既然人家不理你，你何必去行政院會讓人家羞辱、洗臉。現在人家羞辱完你了，說決定協助你了，三天就給錢了，是三天嗎?不是2月就求助了嗎?

林國慶說，一般申請補助是這樣，跟老大口頭先問，我有一條錢拜託補助一下。如果說，「好，公文上來」那就沒問題，如果說還要考慮，寫公文去也沒用，只是白做工。

在這情況下，林國慶說，韓市長昨天開始問題來了。今天他如果不用到立法院求這些人，讓人家「漏氣」，民間力量會協助高雄市，他不相信民間力量會看著高雄市民生命安全變成政治犧牲品。

林國慶說，政治的操作可以不將高雄市民的生命財產當作一回事嗎?這實在是有夠卑鄙、可憐，有夠悲哀，這就是台灣的悲哀。5300萬昨天給了，如果今天是民間力量協助高雄市，疫情失控是中央的責任，疫情控制住了，是高雄市與市民共同的功勞，是雙贏。

但昨天開始不一樣了，林國慶說，因為我5300萬給你，疫情失控繼續擴大，是你高雄市長的問題，那控制住哩?是中央的成果。是我錢給你，人也協助你，配合你。

林國慶說，韓市長，你的問題才開始，你繼續失控，再多幾例，中央都會怪你，就是你沒有做為。他認為，站在「政治眉角」來看的話這步棋走的非常危險，演這一齣戲，只有輸的份。

(中時電子報)