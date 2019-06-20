▲立委馬文君由草屯國小校長陳文燦陪同，參觀該校戶外探索教育課程實施。（楊樹煌攝）

▲草屯國小戶外探索教育的蜘蛛網體驗課程。（楊樹煌攝）

▲草屯國小戶外探索教育的低空獨木橋體驗操作。（楊樹煌攝）

草屯國民小學今20日舉行「看見生命力量，重視自我、團體與學習」探索教育課程活動，立法委員馬文君特地趕至學校，陪同五年級同學一起在戶外體驗「低空獨木橋、賞鯨船、隔島躍進」等三項教具的操作體驗學習。

草屯國小戶外探索教育課程，校長陳文燦在會中特別感謝立委馬文君的協助，讓該校能成為探索教育課程實施的種子學校，而且積極爭取經費採購所需的「低空獨木橋、賞鯨船、隔島躍進、蜘蛛網、炮洞穿越」等各項設備，並也感謝南投縣政府及教育部同意補助經費，讓該計畫得以順利實現。

今天的探索教育活動由陳文燦校長帶領，主任王炎坤及李廷峰老師擔任助理帶領者，遴選五年甲班24位學生為學員，在課程上則操作了「低空獨木橋、賞鯨船、隔島躍進」等三項教具，完整呈現這一年來草屯國小推動探索教育課程的具體成果，並作為未來南投縣推動探索教育的基地。

陳校長指出，所謂的探索教育就是學習者利用戶外冒險情境，透過團體活動和體驗學習方式，探索未知情境，以培養個體自我認知，改變與強化社會人際互動的一種教育方式。

如「低空獨木橋」讓學生透過在木杆上依序互換位置的活動，學習傾聽、溝通、擔憂、無視及投入你想擔任何種角色，投影到現實中所應承擔的責任。透過「賞鯨船」站上木板，維持板面平衡的活動，學習找出與團隊溝通的平衡點。透過「隔島躍進」利用資源穿越各島，學習與夥伴間的互助，在有限可利用空間及資源中突破逆境。

藉由活動讓個人與團隊去發現以往的未知部份（如問題或優點等），進而透過共同的經歷與分享，讓人有意願地為團隊、為自己做適度的改變，完整達成探索教育的核心價值。

(中時 )