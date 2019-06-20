一年一度的《聯合國衛塞節慶典》活動，上月23日在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行，世界和平大使、在全世界擁有一千萬信眾的心靈法門佛學大師盧軍宏教授太平紳士（Master Lu盧台長）應邀出席，這是盧軍宏第四次獲邀出席聯合國衛塞節慶典。

盧軍宏教授與聯合國官員、各國嘉賓為本次盛會點燃聖燈揭幕。(澳洲東方傳媒弘揚佛法慈善機構)

來自世界二十多個國家地區的近千位嘉賓與法師出席2019年聯合國教科文組織《衛塞節慶典》。(澳洲東方傳媒弘揚佛法慈善機構)

開幕式上，盧軍宏台長與斯里蘭卡常駐UNESCO大使、斯里蘭卡前內閣部長，伊朗、巴基斯坦、泰國、緬甸等國的駐法大使與UNESCO常駐代表，UNESCO副總幹事等特邀嘉賓一同上台，為衛塞節慶典點燃了聖燈揭幕。

這次活動特邀各國大使、宗教領袖致詞。世界佛學大師、世界宗教議會基金會主席、澳洲東方傳媒弘揚佛法慈善機構主席盧軍宏教授太平紳士應邀發表了主題演講。盧台長在演講中特別闡釋了佛法與中華文化的慈悲和諧理念對世界和平的重要意義，宗教及傳媒等對於國際社會加強溝通化解爭端扮演重要角色。

多年來盧軍宏台長致力於在世界各地推廣佛教的和平理念，廣受國際認可。作為義大利錫耶納大學榮譽客座教授、英國西蘇格蘭大學佛學與哲學講師、國際著名佛教大學榮譽客座教授，盧教授在美國哈佛大學、新加坡國立大學、澳洲雪梨大學舉辦演講傳播中華文化與佛教智慧精髓，將心理學、佛學、儒學、教育學等有機結合；他在世界三十多個國家地區舉辦了近200場弘揚佛法與中華文化的慈善演講，使全世界一千萬人與佛法結緣，令佛法教育普及人間化，用人間佛法幫助現代人獲得心靈淨化，從而改善事業、家庭和健康等方面的問題。

因為盧軍宏教授對國家社會的傑出貢獻更是在世界各地獲得了諸多榮譽，多次在聯合國、美國國會、美國寬容博物館、德國柏林、英國國會等地舉辦的國際和平會議上獲得「世界和平大使」殊榮。盧軍宏太平紳士是澳洲著名的傳媒領袖，曾經受到總理莫里森及歷任澳洲總理，包括霍華德、陸克文、吉拉德等親自接見，並受到澳洲主流社會各部長議員的認可支持；獲得美國新澤西州West Orange 市政府授予West Orange 市榮譽市民獎。

《澳洲東方傳媒弘揚佛法慈善機構》為澳洲政府合法註冊成立多年的慈善機構，在美國紐約、洛杉磯、舊金山等多個城市以及加拿大、英國、法國、德國、馬來西亞、新加坡、印尼、香港等地均有政府合法註冊的慈善機構和佛教團體，開展各類慈善活動，多次為世界各地的地震、水災、火災等賑災，以及救治弱能兒童、孤寡老人、憂鬱症、糖尿病等世界各大慈善機構捐獻善款物資超過一百萬澳元(約新台幣2155萬元)。

(中時電子報)