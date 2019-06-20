身為今年瓊斯盃中華藍年紀最大的「喇叭」張博勝，很難想像這是他生涯首次打瓊斯盃，將於8月1日結婚的他，希望憑藉「娶妻前」絕佳運勢，在今年瓊斯盃打出亮眼成績，但聽到媒體說他是「張喬丹」，讓他連忙說：「我只想當張志傑！」

張博勝口中的這個梗，起源是在今年NBA總冠軍賽，暴龍替補後衛范維利特在「生子後」展現旺盛火力，除幫助暴龍順利封王，也被中國大陸網友封為「范喬丹」，如今張博勝擁有「娶妻前」運勢，但他只希望能跟「野獸」林志傑相比。

「不知道傑哥聽到這個比喻會不會生氣，只是我到32歲才第1次打瓊斯盃，當然希望有所表現，但我很清楚自己在這支年輕中華隊當中，必須扮演潤滑劑的角色，」張博勝說，「我想遲到總比沒到好，我很開心可以打瓊斯盃。」

其實這也只是張博勝第2次入選國家隊，上次是在去年2月，他代表中華隊前往日本參加世界盃資格賽，卻一上場就撞傷肩膀，仍然咬牙繼續奮戰的身影令人動容，「畢竟我等這件球衣等了十幾年了，只要能有上場機會當然格外珍惜。」

「畢竟我跟『黃金世代』球星幾乎同期，過去要選上中華隊相當困難，算是走得比較慢，但我始終堅持到這一步，」張博勝說，「至於選在瓊斯盃開打後結婚，一切只是機緣巧合，就剛好排在打完瓊斯盃後，可以安心忙結婚的事。」

只是球迷千萬別小看這名中華藍最老菜鳥，張博勝可是SBL上季本土球員得分王(場均14.3分)，就算從板凳出發，他的得分破壞力仍然不容小覷，接著就等瓊斯盃開打，就可欣賞到他的優異身手，球迷別忘記在場邊好好幫他加油！

(中時電子報)