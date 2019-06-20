國內知名棒球教練陳威成的兒子陳明峯，就讀台灣體育大學期間與大他16歲的鄭姓女老師發生不倫戀，之後感情生變，他因鄭女不願分手竟球棒重擊她後勒斃再棄屍，最高法院維持歷審判決，考量他犯後有悔意，判處無期徒刑定讞。

(中時 )