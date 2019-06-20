名棒球教練之子師生戀 殺死女老師無期徒刑定讞 16:402019/06/20 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 最高法院。(圖／翻攝自維基百科) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國內知名棒球教練陳威成的兒子陳明峯，就讀台灣體育大學期間與大他16歲的鄭姓女老師發生不倫戀，之後感情生變，他因鄭女不願分手竟球棒重擊她後勒斃再棄屍，最高法院維持歷審判決，考量他犯後有悔意，判處無期徒刑定讞。 (中時 ) #無期徒刑 #定讞 #徒刑 #教練 #棒球 也許您會感興趣 推薦閱讀 挑旅外大物 建仔新任務 04:102019/06/16 運動天地 欠高利貸殺債主棄屍 男自首輕判16年定讞 11:432019/06/17 社會 搶奪路人皮夾 得手18元換1年徒刑 12:512019/06/17 社會 失業男持刀恐嚇父親、奶奶要錢 法院判刑5月 16:152019/06/18 社會 欠性交易費用還拿刀殺人 惡男判囚12年半定讞 11:332019/06/19 社會 國安法修法三讀 為大陸發展組織最高罰1億 15:192019/06/19 政治 國安法修法 為陸發展組織最少關7年 04:102019/06/20 全球財經 共諜至少關7年 軍公教追繳退俸 04:102019/06/20 政治要聞 放煙火被罰不爽 4惡煞消防隊撒冥紙判3月 13:222019/06/20 社會 嘿咻15歲女友產子 板模工願結婚獲輕判 14:102019/06/20 社會 社會熱門新聞 雲林國一新生銳減343人 斗六國中逆勢增1班 - 社會 - 中時 詭異！「頭下腳上」栽棺木上 男離奇死在公墓 - 社會 韓國瑜622台中造勢 交管措施看這裡 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 女超商買2萬點數 警代接秒掛斷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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