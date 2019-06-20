香港反送中風波未平，甚至一度傳出有維穩部隊要進駐香港，不過遭到大陸外交部否認。在此之際，中共解放軍駐港部隊19日表示，為進一步增進香港社會各界對駐軍的了解，加強相互溝通與交流，駐軍定於6月29日至7月1日先後開放三個軍營給民眾參觀，其中還有針對香港青年學生的專場，預計釋出的門票共約3萬張。

新華社報導，石崗軍營和新圍軍營於6月29日開放。昂船洲軍營於6月30日至7月1日開放，其中7月1日為香港青年學生專場。

報導指出，軍營開放期間將舉辦升旗儀式、軍樂隊列表演、格鬥技術展示、刺殺操表演、獵人戰鬥表演等各類活動。

駐軍將於6月23日在九龍東軍營、槍會山軍營、石崗軍營、新圍軍營、潭尾軍營設點向市民和社團發放總共3萬張參觀券。其中，昂船洲軍營1.3萬張、新圍軍營9000張、石崗軍營8000張。

香港特首林鄭月娥18日在道歉記者會上曾表示，將盡最大努力，重新建立市民對政府的信任，開放軍營參觀是否是為加強官民信任，也引起關注。

大陸外交部12日在記者會上被台灣記者求證，網傳有裝甲車等維穩力量在香港集結，被大陸外交部發言人耿爽駁斥是假消息，稱「我可以明確地告訴你，這是謠言惑眾、製造恐慌、其心可誅」。

(旺報 )