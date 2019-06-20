線上遊戲爭議案近年持續攀升，過去有小六學童偷用母親信用卡買網路遊戲點數、虛擬寶物，一周內刷卡達30萬元；還有國小學童迷上賽車手遊，偷刷父親信用卡花了9000元，法務局提醒，類似情況可根據新上路的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第二條，家長可依遊戲公司公告規約提出退費。

法務局主任消保官楊麗萍表示，過去遊戲公司多會認定「信用卡紀錄等於持卡人本人消費紀錄」，因此不願退費，但今年1月8日新版「應記載及不得記載事項」上路後，若持卡人能依照各遊戲公司要求，證明消費紀錄是由家中未成年兒童（低於20歲）造成，就能申請退款，但能退款部分僅限已購買但未於遊戲中使用的遊戲幣。

至於舉證方式，楊麗萍則說，必須依照各遊戲公司要求，但父母若主張子女未經過同意，且願意部分負擔刷卡金額，通常遊戲公司都願意退讓，後續只要依照遊戲公司在官網公告的申請退費流程、文件，就可以申請部分退費。

線上遊戲近年引起消費爭議申訴案很多，不過值得一提的是，多數父母遇到類似狀況，經常選擇「摸摸鼻子算了」，因此申訴案件較少。楊麗萍推論，很多家長會認為是自己小孩沒有注意，但如果遊戲公司願意部分負擔，雙方各自退讓，其實是可以達成和解的。另外，台北市電腦商業同業公會也有提供「i News遊戲服務網」處理投訴問題，民眾若有需要也可上網尋求協助。

(中時 )