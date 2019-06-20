STP-2任務24枚衛星準備進行與火箭酬載艙封裝(Encapsulation)。(國研院提供)

福衛七號安裝在火箭酬載分配轉接環。(國研院提供)

準備進行靜態點火測試 (Static Fire Test) 的獵鷹重型火箭。(陳維鈞拍攝)

國家實驗研究院國家太空中心已完成6枚福衛七號衛星的發射準備作業，預計在美國時間6月24日由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭於美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、由美國航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心管轄的Space Launch Complex, SLC 39A發射台發射。目前發射前整測作業均已順利完成，太空中心團隊仍將謹慎從事後續作業，確保衛星任務順利成功。

國研院表示，SLC39A是非常有名的發射台，曾經在這裡發射執行太空任務的火箭包括14次阿波羅登月計畫的農神火箭、94次太空梭發射，以及SpaceX 15次獵鷹九號火箭與2次獵鷹重型火箭。

國研院指出，6枚福衛七號衛星係於美東時間4月16日清晨運抵美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地的SpaceX酬載作業廠房，歷經兩個月的時間，目前已順利完成衛星功能測試、衛星推進系統洩漏測試、衛星飛行軟體設定、衛星填充燃料、衛星與火箭分離系統安裝、更換太陽能板展開與固定纜線，以及衛星最後檢查與整裝等工作。

國研院提到，本次發射由美國空軍的Space Test Program-2（STP-2）任務編組負責，除了6枚福衛七號衛星之外，還有其他計畫的衛星一起發射升空，總共24枚。

國研院表示，這24枚衛星計畫依軌道高低與軌道型態，分別被安裝在三段特殊設計的火箭酬載分配轉接環（Dispenser）上。從6月5日安裝2枚福衛七號到火箭酬載分配轉接環開始，一直到6月12日為止，24枚衛星均已順利安裝，並且在6月14日已經與火箭酬載艙完成封裝（Encapsulation）。

國研院提到，在發射任務模擬演練之前，目前已經完成兩次整合團隊練習（Integrated Crew Excise, ICE），除演練發射倒數程序之外，並由獨立團隊模擬異常狀況，考驗在4小時發射倒數過程中，火箭團隊與衛星團隊對異常狀況的應變處理能力。

因為福衛七號衛星電池啟用連接器已安裝，電池開始微量放電，所以福衛七號發射工作團隊仍需利用火箭準備作業空檔，每兩天透過火箭端介面對6枚衛星電池進行充電。

在整個福衛七號發射前準備的工作過程，國研院太空中心團隊必須與STP-2任務的眾多衛星團隊進行介面協調，工作項目複雜繁重，這也是太空中心第一次與其他的任務衛星計畫同時進行發射準備作業。在6枚福衛七號衛星發射準備的過程中，國研院太空中心團隊努力逐一解決各項問題並認真演練，務必確保衛星發射任務順利成功。

(旺報 )