沙巴西亞是大聯盟史上第14位250勝、3000K的投手。（美聯社）

今年是退休年的洋基38歲老將沙巴西亞(CC Sabathia)，睽違將近1個月終於拿下生涯第250勝，成為大聯盟史上第14位250勝、3000K的投手，他的名字未來將與偶像們並列，讓他深感榮幸。

「沙胖」沙巴西亞在大聯盟征戰19個球季，今年將是他的退休年，5月初剛達陣2500次三振，今日對戰光芒主投6局僅被敲3支安打失1分，送出7次三振，再加上隊友火力支援，首局和第7局各海灌6分大局，終場洋基以12比1大勝光芒，讓沙胖收下本季第4勝之外，也是等待已久的生涯第250勝。

沙巴西亞是大聯盟史上第14位加入250勝、3000K俱樂部的投手，他在賽後表示，「我的名字能和那些我所崇拜的名將並列，成為棒球歷史中的一員，真的是太瘋狂了，這對我來說意義重大，生涯能有這些數據很有樂趣。」

沙巴西亞自6月初傷癒歸隊後，連3場先發都沒有拿下勝利，這場比賽他主要以滑球、伸卡球及切球做為主要搭配，僅讓光芒敲出3支安打，他賽後表示「切球(Cutter)」在他的生涯中扮演很重要的球種，「我曾和名將派提特(Andy Pettitte)、李維拉(Mariano Rivera)等人同隊過，在我生涯後半段學會切球非常重要，要是2014年沒有學會這種球，也許我早就結束生涯了。」

(中時電子報)