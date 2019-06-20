桃園市空服員職業工會宣布長榮空服員今下午4時開始罷工，長榮航空已經在官網上成立空服人員罷工說明專區，網站上已列出20至23日的航班異動欄，顯示公司方面預期罷工至少延燒4天，現有20日、21、22日的航班異動欄有列出明確班次，剩下1天還沒有公布取消的航班。

【06/20(四)共取消出發17航班】

台北桃園機場出發取消16航班：

BR857 台北-香港、BR758 台北-杭州、BR809 台北-香港、B7029 台北-胡志明市、BR056 台北-芝加哥、BR150 台北-首爾、BR261 台北-馬尼拉、BR205 台北-曼谷、BR827 台北-香港、BR061 台北-曼谷、BR061 曼谷-維也納、BR087 台北-巴黎、BR010台北 (TPE)-溫哥華 (YVR)、BR016台北 (TPE)-洛杉磯 (LAX)。

高雄出發取消1航次：

BR797 高雄-廣州

【06/20(四)共取消抵達3班】

BR858 香港-台北、BR757 杭州-台北、BR810 香港-台北。

【06/21(五)共取消抵達6班】

台北桃園機場抵達取消5航班：

BR206曼谷 (BKK)－台北 (TPE)、B7030胡志明市 (SGN)－台北 (TPE)、BR262馬尼拉 (MNL)－台北 (TPE)、BR149首爾 (ICN)－台北 (TPE)、BR828香港 (HKG)－台北 (TPE)

高雄抵達取消1航次：

BR798廣州 (CAN)－高雄 (KHH)

【06/22(六)共取消抵達8班】

台北桃園機場抵達取消航班：

BR055芝加哥(ORD)台北 (TPE)、BR015洛杉磯(LAX)台北 (TPE)、BR027舊金山(SFO)台北 (TPE)、BR025西雅圖(SEA)台北(TPE)、BR009溫哥華(YVR)台北(TPE)、BR088巴黎(CDG)台北 (TPE)、BR062、維也納 (VIE)曼谷 (BKK)、BR062曼谷 (BKK)台北 (TPE)。

長榮航勞資協商破局 工會：20日16時正式罷工

(中時電子報)