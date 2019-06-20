第一名模林志玲本月初嫁給日本放浪兄弟成員Akira，日媒形容這對頂級夫妻不只是「國際婚」，更是「世界婚」，有傳言指林志玲會帶著夫婿一起進入大陸市場，今(20日)媒體報導林志玲投入了一億台幣幫助Akira發展事業，讓Akira的舞蹈學校有望在台灣、大陸、日本擴展生根。

小林志玲7歲的Akira是放浪兄弟成員，也是隊上的舞蹈擔當，除了歌手、演員身分外，近年來他將事業觸角伸及幕後，除了升格為製作人，也是所屬經紀公司舞蹈學校董事，今年初Akira受訪，透露這一年是儲蓄期，希望未來以洛杉磯為據點，學好語言和各種技能，提高視野，也因此被記者稱讚和林志玲交往半年多心性穩定不少。

對於Akira的事業發展，日媒先前指出Akira並不會就此引退，反而有計畫帶著林志玲繼續在演藝工作打拚，未來將以大陸、美國為據點，甚至有望一同到大陸拍戲，據《鏡周刊》報導，林志玲婚後投資了一億台幣，助Akira的舞蹈學校能擴展到台灣、大陸，可見兩人婚後不管在事業或生活上都是一加一大於二的力量，但對此傳聞，當事人暫未回應。

(中時電子報)