新北市準公共化幼兒園上月開放私立幼兒園申請，已達100園簽約，預計收托229班、5692人。（許哲瑗攝）

新北市準公共化幼兒園上月開放私立幼兒園申請，已達100園簽約，預計收托229班、5692人。（許哲瑗攝）

新北市準公共化幼兒園上月開放私立幼兒園申請，由政府把關教保品質，未來家長送托至準公共化幼兒園，每月收費不超過4500元；市長侯友宜20日至私立學詮幼兒園，為準公共化幼兒園揭牌，宣佈短短1月內已達100園簽約，預計收托229班、5692人，加上原有公立、非營利，共可收托36139人。

教育局長張明文表示，行政院去年推動準公共化幼兒園，8月將在六都上路，新北共獲中央編列3.2億元，家長每月負擔不超過4500元，差額由政府吸收，另市府再加碼2千萬元，補助每園20至40萬元經費改善環境。

侯友宜說，推動公共化幼兒園是他政策主軸之一，每年公幼、非營利幼兒園至少增25班，今年更達41，這次透過中央、地方共同推動「準公共化幼兒園」，由政府補助、把關教保品質，輔導私立幼兒園公共化，另也發放育兒津貼並協助私立幼兒園發展特色，提供更多優質、平價的幼兒園，讓年輕人敢生、敢養，減少育兒負擔。

侯友宜指出，準公共化幼兒園5月20日開放申請，起初私幼擔心把關標準提高，恐增加營運成本，僅20多間加入，經中央、地方全力宣導政策，說明公共化的效益及補助，除了提供師資培訓、教室設備等軟硬體補助外，收費降低也提升家長就讀意願，最後一週全力衝刺，20日截止共100家簽約，「只要同心協力，必能推動好的政策」。

教育局幼兒教育科長李幼安指出，新北市公共化幼兒園（含公幼及非營利幼兒園），自2012起已增設472班，增加收托1萬2745名幼生，0至6歲幼托公共化總數達4萬5160人，準公共化上路後預計可增加收托229班、5692人。

(中時 )