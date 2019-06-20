高雄市再確診1例本土登革熱病例，疾管署官員表示，其為居住鼓山區綠川里30多歲男性，近期無出國史，平時活動地以住家及三民區工作地金獅湖市場為主，個案6月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於隔天就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，由於個案發病日與前一例個案相近，且活動地亦具高度地緣相關性，研判屬三民區群聚的第二波感染者，而這起群聚截至目前共計21人確診。

莊人祥指出，高雄市本土登革熱疫情仍集中在三民區鼎金里與金獅湖市場週邊，鑒於市場為人潮密集場所，疫情傳播風險高，第一線防疫人員不敢掉以輕心，自6月9日起持續針對市場攤商健康監測，並將於明日前往該地加強執行第二輪防治工作，包括孳生源清除、查核及化學防治等。

今年截至目前國內累計22例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計21例及前鎮區1例；另有173例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨及菲律賓為多，境外移入病例數為近10年同期最高。

另有關外界指出中央登革熱防治補助經費只提供埃及斑蚊防疫，莊人祥說明，除了中央補助全國地方政府的防疫經費相當有限、僅2,300萬外，更重要的是，相較於白線斑蚊多在室外活動，埃及斑蚊多在室內活動，且警覺性較高，容易因驚擾而中斷吸血，導致頻繁更換對象，增加登革熱傳播風險，若造成流行往往達到成千上萬例。

此外埃及斑蚊分布在嘉義布袋以南縣市，白線斑蚊則全國都有，因此防疫補助多以台南、高雄、屏東三個縣市為主，且每年防疫補助費並非只針對登革熱，還包括其他蟲媒傳染病。疾管署再次呼籲，清除孳生源才是防治登革熱最根本的方法，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，並配合政府各項防治措施。

(中時 )