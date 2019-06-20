長榮工會成員在長榮南崁總部抗議。(甘嘉雯/攝)

長榮空服員宣布罷工，交通部今（20）日表示，目前人在台灣友邦貝里斯訪問的部長林佳龍，已同步掌握罷工進度，並下達四大應變指示。目前當地時間是凌晨一點，林佳龍將於當地時間早上盡快協調班機，提前返台。

據了解，貝里斯是台灣位於中美洲東海岸的友邦國家，林佳龍本次拜訪，是由於台灣與貝里斯自1989年正式建交迄今30週年，我國政府受貝里斯邀請，前往該國出席慶祝活動，從桃園機場飛美國洛杉磯，轉休士頓，再往南飛貝里斯。

林佳龍本次行程原預計簽署台灣、貝里斯兩國觀光合作意向書及郵政合作備忘錄，並與貝國總理巴洛、交通暨救災部長卡斯卓、觀光暨民航部長赫瑞迪等貝國政府高層會晤。

對於長榮罷工，交通部表示，交通部應變中心已同步開設，目前由政務次長王國材擔任指揮官。林佳龍也表示，針對「消費者及旅行社權益保障、國際航班簽轉、國內航班運能調度、機場應變」等面向，要求民航局、觀光局、機場公司、長榮及立榮、華航及華信、客運業者依應變計畫啟動因應整備。

另外，交通部也表示，已建請國防部軍機備援協助馬祖聯外交通，以及衛福部依「緊急醫療空中轉診後送計畫」預作因應準備。

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