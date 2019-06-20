夏季天氣熱，令乾癬患者苦哈哈，除了皮膚癢，洗澡也是一種折磨。一名年約40的男子，乾癬發病20年，受婚後壓力影響，病灶佈及全身，最終婚姻也破裂。為了一圓兒子的日本泡湯夢，規律治療後，將病灶面積縮小至不到一個手掌，成功實現兒子心願。

根據健保資料庫統計，每年約有5萬到10萬人因乾癬就醫，每年新增至少約3000名新患者，人數逐年上升。台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳表示，乾癬是一種慢性免疫失衡疾病，因發炎導致皮膚細胞不正常增生，造成外觀紅腫、脫屑、出現紅色斑塊。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，自己在22歲那年發病，一周內全身就有80％的皮膚出現大量紅腫、脫屑，又痛又癢，幾乎全身都是乾癬。受病況影響，她甚至中斷了國外進修計畫與工作，長期在家休養，即使焦慮、害怕，也不知如何處理，一度有輕生的念頭。

提及乾癬患者的日常，王雅馨形容，洗澡水一碰觸肌膚，就像拿刀在皮膚上切割。冬季天候寒冷，皮膚易乾裂，洗澡又是另一種折磨。若不洗澡，身體就會因角質皮屑堆積，全身紅腫、癢痛得更難受，進退兩難。

蔡呈芳表示，現階段的乾癬無法根治，需持續服藥控制病情。目前已有許多研究、臨床觀察證實生物製劑的療效，但受限現有健保給付條件，2年後就須停藥，常有患者好不容易恢復生活品質，擁有新工作、新生活，卻頓時陷入停藥、復發、再吃藥的循環，生涯規劃大受影響。

因乾癬病友大多正值青中壯年，是社會中堅份子，蔡呈芳期待政府提出更友善的醫療政策，與先進國家同步引進具有療效，且安全性佳的新藥，以降低患者病灶惡化的風險、減少反覆就醫成本、協助患者重返社會。

(中時 )