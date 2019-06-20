27歲美籍華裔辣模王慧媛不僅擁有漂亮外型，同時學歷亮眼，更熱心投入非營利組織，內外兼備的她曾兩度參加「夏威夷華埠小姐」選美比賽並奪冠，今年則代表夏威夷參加「國際中華小姐」選美，風光拿下亞軍，知名度因此更上一層樓，而她積極經營社群網站，分享美照與生活，適逢炎夏，今她又分享最新「吃貨照」，但眾人的目光都集中在她的「G級Body」上。

王慧媛曬消暑照，性感身材超吸睛，讓粉絲完全忽略她提出的問題。(取材字王慧媛IG)

大多時間在夏威夷生活成長的王慧媛，作風相當洋派熱情，經常在IG分享充滿海島風情的火辣美照，擁護者不在少數，今她又更新新照片，她在炎炎夏日跑到池畔玩水消暑，詢問粉絲吃餅乾該沾哪個口味的醬料比較好？然沒人回答她的問題，視線全被她豐滿的上圍吸引。

只見王慧媛換上白色比基尼，該款式布料稀少，讓她的G奶、長腿與翹臀一覽無遺，其中一張王慧媛俯臥池畔、仰起上身的照片，更是讓渾圓豐滿上圍呼之欲出，加上她曬出一身健康小麥色肌膚，讓粉絲大呼凍未條，盛讚「You are gorgeous baby」、「簡直透心涼」，說她是性感女神無誤！

(中時電子報)