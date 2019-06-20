今年2月華航發起的罷工事件鬧得沸沸揚揚，今（20日）下午長榮航空也進行勞資協商，才經1個多小時便以談判破裂收場，長榮航空工會隨即宣布將於今日下午4點展開罷工，並表示所有長榮會員在4點後的航班職務一律不出勤，這也使得臨時接到消息的旅行業者忙得跳腳，紛紛召開緊急會議，有業者更表示即便談判破局，但當天就罷工讓人沒時間做配套準備，這樣的方式造成更大傷害。

消息一出，突然受衝擊的各大旅行社正忙於計算其公司影響的人數，也因為罷工時間長度、哪些航班會影響都還未知，旅行社也只能先清查搭乘長榮的旅客人數、一邊先預想所有可能取代的航班。雄獅旅遊下午獲知罷工消息後便立即啟動緊急應變小組，確切的影響和損失都還無法預估出來，但首要就是將消費者的損害降至最低，雄獅也表示，尊重勞工合法罷工權，但對於無預告期的臨時性罷工，造成引響層面巨大，航空運輸業希望有更好的規法來維護企業跟勞工權益。

雄獅旅遊也發出聲明稿，針對已出發之長榮班機團體旅客，可能因航班取消造成旅客原定行程取消、延誤、滯留或轉乘事宜，將妥善安置旅客，並積極尋覓替代航班或其他返程方案，務求減少旅客損失以確保旅客權益，傾全力協助旅客 於行程結束後盡速返國；對於已報名尚未出發之長榮班機團體之旅客，雄獅也將密切注意長榮航空公司公告，如長榮航班有變更或取消等情事發生，將第一時間通知旅客，務求將對旅客影響降至最低。

而在未接獲長榮正式通知航班取消前，雄獅旅遊仍建議旅客應 依照原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以避免權益受損。

易遊網也成立緊急應變小組並發出聲明，將以維護旅客權益為優先考量，協助受航班影響以致延誤或無法依原訂航班出發之旅客。對於已出發之團體旅客，因航班取消造成延誤或滯留，易遊網將妥善安置旅客，同時尋找替代航班和返程方案。若個人機票未出發且航班確認取消，退改辦法依長榮航空規定辦理，易遊網將不收取任何手續費。

尚未出發且確認航班取消者，易遊網出團之團體旅客，會尋求其他替代航班，以如期出團為目標，並請旅客留意異動通知，如有轉團需求，易遊網也會提供500至1000元補償金；若非易遊網出團之團體旅客，則按出團旅行社之規定辦法辦理。如尚未出發且未確認航班取消，團體或個人機票旅客，建議依照原訂日期和時間至機場集合，以維護自身權益。此外，易遊網也將同步密切注意長榮通知，如有異動會第一時間通知旅客。

友泰旅行社目前也正在先計算共有多少旅客搭乘長榮航空，再找可取代航班的方式因應；巨匠旅行社表示，現在只知道4點長榮將罷工，因此還在等候觀光局指示，而長榮不是公司主要合作對象，影響範圍還好，屆時將比照華航罷工事件辦理，會幫遊客轉到其他航空公司搭乘，不會讓旅客獨自承擔，也會協助客人求償管道；可樂旅遊則回應，目前尚未收到長榮通知，如果有通知停飛，將會第一時間協助轉班或延期，若沒通知就直接照預定行程走。

(中時 )