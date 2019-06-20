日本提倡「森林浴」將近40年歷史，許多研究都驗證，森林浴可增強人體免疫力、減緩焦慮情緒與壓力、有益睡眠。英國近來掀起森林浴的熱潮，凱特王妃帶頭身體力行；政府更成立「森林浴學會」，計劃將森林浴納入疾病預防的「社交處方」。

只要走進森林，就能讓身心放鬆、並保持活力與健康，你願不願意嘗試？

英國這兩年興起「森林浴」的熱潮，在森林療癒心靈、甚至激發創意，凱特王妃就是森林浴的擁護者。5月份的雀爾喜花展，凱特以「回歸自然」為主題，把森林元素加入設計作品裡而大受好評。她說，靈感都來自於森林浴的樂趣。

（英國凱特王妃設計「回歸自然」的園藝主題，參加雀兒喜年度花展，她表示森林浴有益身心，還激發她的設計靈感。圖片來源：RHS Chelsea Flower Show IG）

「我陪孩子在林間玩，他們赤腳踩在泥地，踩著小河溪，我以前沒機會和大自然這麼親近。」

凱特王妃愛森林浴 為社交處方政策背書

根據英國國家健保署NHS的統計，每5個到家醫科就醫的病人中，就有1人是因為社會與人際問題。英國衛生部這幾年推廣「預防勝於治療」的政策方針，去年成立「森林浴學會」，規劃一系列的課程，和森林導覽培訓課程，希望藉由大自然的療癒力量，減緩英國人的心理壓力，進而減少健保醫療支出。

森林浴 不光是在森林走路而已

（森林浴是兼顧身心的課程，需要專人導覽，練習五體感官感受大自然的力量，進而平衡身心。圖片來源：pixabay）

「森林浴要達到健康效果，需要事先的準備。」去年負責成立英國「森林浴學會」的會長伊凡斯（Gary Evans）說，森林浴是一個兼顧身心的課程，每次持續3小時。參加者要暫離手機，跟著導覽員認識森林浴的起源與理論，並練習五體感官（觸覺、嗅覺、視覺、聽覺、味覺）察覺環境的能力，感受人體在森林中的存在感，讓身心適應放慢速度的生活。

「參加者要學會慢下腳步，讓身體和心理適應新的節奏，他們要學習以感官感受森林，包括如何摸樹、觀察森林的顏色與型態、還有正確的呼吸法。課程最後會平躺，以身體感受森林大地的回應。」

英國愈來愈多各級醫療院所，將森林浴列入預防療程，許多家醫科醫生也樂意將森林浴放進社交處方裡。

社交處方（social prescribing）：就醫病人的身心狀況，並非因為典型疾病的影響，而是來自於生活和環境的各種壓力，像是就業、居住、債務、社會與文化的壓力等。當一般的醫療無法提供協助時，家醫科醫生會開出「社交處方」的建議活動，像是烘培、社區志工服務、運動、園藝、藝文活動等。

森林浴雖然好處多，但受到都市化的影響，讓人很難每天往森林裡跑。英國「林地信託基金會（Woodland Trust）」的新創部主任戴頓（Stuart Dainton）建議說：「每天花20分鐘待在公園就夠了，赤腳體驗泥土和草地的觸感，就達到紓壓效果。」倫敦國王學院2018年發表的研究，支持戴頓的說法：城市民眾每天找個有樹木的公園，光是看看天空和聽聽鳥鳴，就能促進心理健康。

台灣得天獨厚 出門就能享受森林浴

（台灣森林資源豐富，全島都有林區與親山步道。圖片來源：pixabay）

台灣擁有優越的地理環境，從南到北都有豐富的森林資源，擁有完善的森林步道和設施。根據林務局的官網資訊，目前全台總共有18處森林遊樂區，分布在北、中、南、東，也建議喜歡森林浴的人，可規劃森林主題的環島行程。在大台北地區，陽明山、象山、內湖、新店烏來、和大安森林公園等，是都會民區眾進行森林浴的好去處，交通也相當方便。

資料來源：The Guardian、林務局官網

(中時電子報)