距離南方航空「放大」台北往返廣州及上海兩條航線機型不到十天，南方航空「FUN大你的廣上」早鳥優惠持續熱銷中，加碼再推出購票抽機票活動。即日起至6月30日，台北至上海歡慶價單程2500起、往返3600起；台北至廣州單程4000起、往返5000起（上述價格皆為新台幣未稅），旅行日期可至19年10月26日。

同時，南方航空邀請所有明珠會員一起感受更好的搭乘體驗，明珠會員凡於2019／6／30前在南航官網購買上述行程：2019／7／1-10／26出行，台北直航上海(CZ3096)、廣州(CZ3098)單程或往返機票，就有機會抽中台北往返上海／廣州不限航點經濟艙機票一張，一人購票、兩人成行！旅客現已可透過南方航空官網參與以上促銷活動：https：／／global.csair.com／tw／TW／Home／

7月1日起，台北－廣州航線將由波音777-300ER執飛，每天一班，總座位數360座，較原機型增加78座，也是南航機隊中僅次A380載客量第二大的機型，其中商務艙28席、明珠經濟艙（即豪華經濟艙）27席、經濟艙305席。而台北－上海航線將由空中巴士A330取代現行A321，每天一班，總座位數282座，較原機型增加88座，包含商務艙30席、經濟艙252席。兩條航線全機皆提供個人娛樂系統，提供旅客更舒適的飛行體驗。

南方航空同時貼心提醒旅客，暑期為出行高峰，南方航空行動app可提供旅客從行前到旅行完成的全流程智能出行服務，明珠會員可利用南航app提前辦理選座、餐食預訂、行李加購、預約中轉住宿及查詢即時航班動態等服務。

此外，南航現於包括桃園國際機場在內的全球四十多座機場開通電子登機證服務，桃園始發旅客可於航班預計起飛前1天1500開始至航班預計起飛時間前60分鐘，利用手機app下載電子登機證，若沒有託運行李的旅客，到桃園機場後直接到安檢通道憑旅行有效證件及二維碼電子登機證通過安檢和登機。

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