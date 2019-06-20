效力日職火腿隊的王柏融，在進入6月後手感維持高檔，今(20)日面對橫濱的交流賽，栗山監督讓王柏融首度扛起球隊重要的第四棒，希望倚靠王柏融的好手感，終止火腿近期的4連敗。

王柏融在本季大多擔任第三棒或第五棒，今日陣中「不動四棒」中田翔輪休，面對橫濱年僅19歲的新秀投手阪口皓亮，由王柏融接下第四棒的重責大任，過去王柏融僅在春訓出戰巨人和阪神時扛過四番，此為例行賽首度排在四棒位置，第三棒為近藤健介、五棒則是渡邊諒。

王柏融目前打擊率2成97，全隊排名第3，僅次於近藤健介與西川遙輝，打擊率更在太平洋聯盟中排名第8，尤其大王在6月打手感火燙，15場比賽中59打數敲出21之安打、包含2發全壘打，打擊率高達3成56，而今日橫濱派出右投手，王柏融本季面對右投的打擊率也有3成10，隨著天氣逐漸炎熱，大王的手感也持續加溫中。

(中時電子報)