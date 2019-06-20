高雄機場目前長榮航班取消1班飛廣州。（柯宗緯攝）

王姓台商不滿說，長榮應該盡到事前告知義務，不要突然停飛令人措手不及。（柯宗緯攝）

長榮航空空服員今（20）日無預警突然罷工，高雄航空站指出，4點過後國內線4班不受影響，國際線則有3班，其中1班非廣州確定取消，表訂有154名乘客；另兩班飛澳門、上海目前不受影響，但飛上海旅客登機前仍提心吊膽，擔心會臨時被請下飛機，打壞出遊心情。

高雄航空站指出，長榮國際線部分BR797航班晚間10點30分飛廣州確定取消，另外BR835航班下午4點40分飛澳門及BR706航班下午4點50分飛上海，乘客皆已登機。至於，立榮國内線部分，今日下午4點以後4個航班，3班飛往澎湖、1班飛往金門，目前不受影響。

王姓台商受訪時說，自己搭乘長榮飛上海，他認為航空公司應該盡到事前、盡快協調告知義務，而非完全沒有安排，令人措手不及，但如果長榮不能飛，還是會轉搭其他航空，今天一定要飛回上海，畢竟事業在那，既定工作都安排好了，「不是錢的問題，而是時間會被耽誤」。

旅客曾小姐則是一家6口要去上海玩，原本出遊好心情都受了影響，她說，來的路上得知，可能會受到罷工牽連無法上飛機，但還是到現場碰碰運氣，內心很錯愕及忐忑不安。而在上海工作的陳小姐則說，如果長榮真的罷工停飛，只能認了，趕快跟老闆告假。

不過，截至下午4點50分左右，長榮飛澳門及上海如時起飛。另外，空服員工會長榮高雄會員，預計晚間6點在高鐵左營站召開記者會之後，一行人將集結北上至長榮向資方抗議。

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(中時 )