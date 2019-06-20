新竹縣春遊專案「來竹縣約會吧!」系列最終場，22日在關西鎮東安古橋壓軸登場，將由歌手施孝榮、于台煙等人帶領大家回到民歌時代，一同漫步在牛欄河兩旁，享受優閒的老派約會。

22日關西場老派約會，由關西鎮客家文化協會先帶來精彩表演，接著由復古搖擺舞蹈接棒，邀請4、5年級生跳出屬於他們的舞，會場周邊設有「阿嬤的衣櫥」專區，免費讓民眾體驗復古打扮。

同時有手作教學，第1場「送您一朵花」，由花藝老師來教大家如何綁出1把美麗的乾燥花，第2場為「絹印帆布袋」，打造獨一無二屬於自己的帆布袋，2場活動皆採預約，當日4點開始開放報名，每場限量20位。

壓軸表演邀請知名民歌歌手施孝榮、于台煙、周子寒、李明德等人，帶來系列雋永傳唱老歌和往日情懷系列歌曲，讓遊客在盛夏，聽聽經典老歌，回味美好年代。

縣府為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，22日搭乘「觀光5號公車」前往活動會場，憑兌換憑證即可兌換「來約會吧餐墊」1個。相關春遊專案系列活動資訊，可活動官網www.竹縣春遊.com或「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )