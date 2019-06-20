3歲洪姓男童在超商逗留，但身旁並無大人，疑是走失，台中市警局第四分局大墩所員警巡簽時發現，帶回所內休息，這時阿嬤慌慌張張的跑到派出所辦案，這才發現孫子早就被帶回派出所，對於員警適時發現其孫子，並悉心照料，頻頻感謝。

日前大墩所員警李育萱與方定文到南屯區向心路與五權西路口附近超商進行巡簽，發現超商內有一名年約3歲的男童在店內獨自徘徊，身邊也沒有家長陪著，於是問他家在哪裡？家裡電話號碼？可因為年紀太小了，皆回答不出來，僅知3歲姓洪，員警僅能就現有衣著、面貌詢問附近派出所。

為化解男童不安情緒，女警李育萱還買來零食，並坐在他旁邊陪他聊天，這時男童阿嬤慌張的跑進派出所報案說孫子不見了，值班台立即領著阿嬤到後面沙發區，說「是不是這個？」阿嬤定睛一看，自己的孫子正乖乖的坐在沙發上，這才放心。

阿嬤表示，本於在門口與鄰居聊天，孫子突然從家裡跑出來說要找媽媽，一溜煙就不見了，自己因為年紀大了追不上，在附近遍尋不著，趕緊尋求警察協助，這才發現孫子早已被帶回派出所，真是鬆了一口氣，十分感謝警察熱心照顧孫子。

(中時 )