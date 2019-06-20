竹東鎮民代表蕭雲浪涉嫌透過大陸籍女友向選民買票，檢方以違反選罷法起訴，新竹地院審理終結判蕭「無罪」。不過，檢方提出當效無效之訴，民庭判蕭「當選無效」，出現同一犯罪事證，刑庭和民庭法官見解不同的判決。

蕭雲浪和大陸籍女子劉宏是男女朋友，去年11月間蕭給劉女2次各5千元，劉女先以1500元收買友人鄭男，2人而後以每票5百元向多位選民買票。

地院審理時，蕭雲浪指每星期會給劉女數千元生活費，不知劉女會把錢幫他買票，多次強調劉女以1票5百元買票，他完全不知情；劉宏則稱蕭給她錢不會過問用途。鄭男則完全不認識蕭。

法官從劉宏歷次所述，僅能認定蕭雲浪有給劉女1萬元，檢察官所提證據，僅能證明劉宏和鄭男有現金行賄行為，並無積極證據認定蕭雲浪與2人犯行有何犯意聯絡和行為分擔，自應諭知被告蕭雲浪無罪。

民庭法官審理蕭雲浪當選無效之訴時，認蕭給劉宏1萬元，有概括授權劉女自由運用之意，以蕭從政經歷，應可預見劉女有將該筆費用作違法賄選的可能，對劉女買票行為，確有容任、默許等不違反其本意之情，應堪認定。

法官並認本件固無直接事證，證明蕭雲浪有與劉宏、鄭男為共同賄選之意思聯絡，但劉女交付賄賂而約使投票給蕭的行為，係蕭可得預見，應屬共犯範疇而為規範的對象，檢察官主張請求判決被告蕭雲浪當選無效為有理由，應予准許。

(中時 )