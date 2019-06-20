昨晚行政院政務委員張景森集結富邦、璞園、裕隆、台啤、台銀及金酒6隊代表，針對中華職籃大聯盟(CBL)開打議題討論，今天教育部體育署例行記者會上，署長高俊雄針對職籃推動表示，張景森請各球團不要有壓力、審慎評估，更重要的還是要把規則訂好，不會勉強大家「趕鴨子上架」。

高俊雄表示，昨晚的會議上，張景森強調不想讓球團有壓力，不要因為行政院政務委員出面了要給面子，召集大家開會主要是呈現政府很有誠意要把頂尖的籃球競技舞台搭起來，承諾政府會給予3年時間協助，期許這個舞台搭起來夠永續發展，「職籃要成立主要還是有幾個條件，聯盟在這個舞台的遊戲規則一定要充分和有可能加入的球團互相討論，而且是多方討論，不能個別分開談，球團有任何建議、意見，可以和聯盟互相討論到這個舞台的遊戲規則是健康的、是永續的。」

對於捐贈加成的租稅優惠，高俊雄指出張景森和財政部努力溝通到可以加成到250％，「也就是說企業捐100塊的話，50塊是繳給政府，等於政府跟企業一人出一半，朝這個方向努力的話確實有誘因。」

高俊雄補充，昨天討論結束之後，張景森也關心進度，有球團代表反映，由於最近公司業務較忙，大概要7月中旬左右才能確定，因此最後的結論是各球團不要有壓力，考慮各方因素、依照自己評估的要件，去決定願不願意加入CBL搭起來的平台，但是希望能夠7月15日能夠明確地來正式說明。

高俊雄說：「昨天也有講到職籃開打門檻就是4隊，如果不到4隊，推動工作就不會勉強大家，就讓各隊繼續在SBL打，張景森政委態度清楚，職業運動該有的基本盤機制要健全，不要衝動上路，請球團自主評估，絕對不要有任何壓力，不用擔心如果不打會有什麼事。」

(中時電子報)