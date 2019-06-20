第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事，將於7月12日首次移師到彰化開打，徹底年輕化的中華藍，將面臨日本、南韓、伊朗、約旦、加拿大、菲律賓、印尼等亞洲勁旅嚴苛考驗，中華藍隊長陳盈駿強調，全隊將展現驚人拚勁！

「我知道今年國家隊進入年輕世代，我們絕對會扛起更多責任，且承擔起中華隊的招牌，」陳盈駿信心滿滿表示，「我們雖在身材高度上面處於劣勢，但我們將用過人拚勁彌補，也會趁著這次瓊斯盃好好磨練，備戰年底亞洲盃資格賽。」

中華藍仍由外籍教練帕克領軍，楊宜峰、吳永仁出任助教，球員包含陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌、郭少傑與李德威。

「目前劉錚和周儀翔都還在中國大陸母隊那邊，預計最快將於7月初返台報到，趕上瓊斯盃沒有問題，」帕克說，「儘管這支年輕的中華藍僅集訓2周時間，卻從每天苦練當中，讓我看到了進步，我想瓊斯盃全隊都會拚盡全力的。」

至於陣容更加年輕的中華白，則由「國民姊夫」吳永盛代表致詞，「很開心可以再次代表中華白出賽，也很期待能夠打出好的表現，我們比起中華藍更年輕，也更沒任何包袱，會在今年瓊斯盃展現應有的快速球風，不讓球迷失望。」

今年瓊斯盃男子組將從7月12到16日在彰化體育館進行，7月17日休兵1天，7月18到21日換到新莊體育館舉辦，至於女子組則在7月24到28日續在新莊體育館進行，門票預售將從24日，也就是下周一中午12點開始預購。

(中時電子報)