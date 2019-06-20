日媒移花接木黑小吃店收錢看中天！ 謝寒冰：日本假新聞台灣很多人信

今(20日)日本媒體報導，有台灣店家透露電視系統業者曾表態，若店家若收看特定之電視頻道將提供金額減免優惠，對此，資深媒體人謝寒冰稍早在《大政治大爆卦》不諱言說：「中天是政府的眼中釘，我想全台灣人民都很清楚」，指若中天真有問題，政府會查了半天至今查不出問題？怎麼可能讓日本電視台來查兩天就查到？呼籲民眾不要輕信這些眼出來的鬼話。

周玉琴今在《大政治大爆卦》表示，聽聞鎖定中天就有減免優待消息後，記者便循線問到該名被日本電視台訪問到的小吃店老闆，對方澄清日媒沒問他減免問題，他是被問到每個月有線台月租費多少，並問他有沒有聽過這件事情，而自己店內平時都是播體育台，批評是被移花接木。

對此，周玉琴提出兩大疑點，一是該報導畫面刻意遮蓋原音，都以日文旁白蓋住了小吃店老闆的中文原音回覆，二是新聞播出20分鐘後，PTT上就有高清截圖與懶人包，質疑背後有人在操弄。而謝寒冰說：「這是非常典型的外面消息打擊內部消息的方式」，他指背後黑手是看準了台灣人信任日本媒體比較嚴謹。

謝寒冰說，日本媒體也有不少假新聞，以前有個節目叫《藤岡弘叢林冒險王》，裡面有不少都是編劇編出來的內容，但還是有很多人相信，謝寒冰表示：「我講難聽一點，就是台灣人從日本統治時代到現在延續的民族自卑感，看到日本人就覺得人家一定比你強，這就是鬼扯」。

謝寒冰指，日本媒體和台灣媒體一樣，各家有不同立場，「所以有些媒體跟台灣的獨派交情非常好，這些媒體有時候引用的完全是獨派觀點，那這種觀點能說不是偏頗的觀點嗎？」他認為這件事就是最典型抹黑的例子，「他們跟台灣早就聯繫好了，有人在監看這個畫面」，等節目播出後立刻PO出截圖，網上才會這麼快有相關資料。

(中時電子報)