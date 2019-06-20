嘉義市長黃敏惠（左）歡迎台積電慈善基金會董事長張淑芬到嘉義市演講。（廖素慧攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬20日到嘉義市政府演講，市府員工、機關學校及崇她社等社團大批人到場聽講，座無虛席，但演講途中，張淑芬在台上突然瞅著台下一眼說「有人打瞌睡」，現場爆出一陣竊笑，氣氛微妙。

張淑芬是台積電創辦人張忠謀的妻子，20日應邀到市府演講「把愛送出去」，市長黃敏惠說，張淑芬是知名度很高的名人，來嘉義市演講可以照亮嘉義市，提高嘉義的曝光度，很多人慕名而來聽講，難得把市府的大禮堂擠滿。

張淑芬簡報台積電慈善基金會成立意旨、7大類群的志工組織，提倡孝道、行善濟弱的經驗，演講進行到中途，張淑芬突然把目光瞥向台下觀眾，脫口說「有人在打瞌睡，可能冷氣吹起來很舒服，待會兒就找這個人來問問題」，引來台下一陣輕聲竊笑。

這場演講有市府員工、市府附屬機關、國中小學校、志工團體及崇她社等社團大批人員聽講，對張淑芬演講的內容畫的重點不一，有人對台積電基金會與各企業合作送「格外品」食物的運作模式感到興趣，也有人認為張淑芬調侃「打瞌睡」的小插曲挺有趣，有位楊小姐形容說，好像老師在「噹」上課打瞌睡學生的樣子。

(中時 )