環保署今（20）日審查高雄市仁武產業園區環評，專案小組建議修正後送環評大會審查。站在環保立場，環評委員這次重視的是台糖人造林現址保留，樹木植栽、樹種篩選，避免全區整地開挖。並要求高雄市政府在8月31日前，將修正後的計劃送交環保署，以便第3次排入環評大會審查、確認最後結果。

這件開發案先前在專案小組初審3次，環委意見不少；並在去年12月、今年4月的2次環評大會，因環委對於空汙、防洪、再生能源使用仍有疑慮，退回專案小組做第4次初審。而高雄市長韓國瑜日前在行政院會提出五大議案，包括仁武園區；並指出進度已落後，請求行政院多支持，因此又引起外界重視。

今天的專案小組會議，環委對於高雄市府的答覆大致能接受。但台糖人造林2.3萬株僅於現地保留1200餘株、需移植8800株，環委劉小如等人認為應再修正計劃，即使是工業區規劃，也不應大量砍伐或移植樹木。

環委劉益昌也提醒高雄市府，仁武園區附近有文化遺址，最好在施工前先鑽探確認位置；否則一旦發現，依據《文資法》得立刻停工，開發計劃勢必停擺。

高雄市政府經濟發展局副局長王宏榮表示，環委的要求都會認真處理，整地及開挖期間也將聘請專業考古人員監看，直到確認無文化層為止。原先承諾的20％綠電，將使用在公共設施。

王宏榮說，希望10月間能在環評大會過關，後年廠商全面進駐，建廠與開發同時進行。仁武園區面積約74公頃，產業用地占48公頃，將引進機械、汽車、精密製造業，先前已有155家廠商有意願，後來又有航太業者表達28公頃的土地需求。預計將在北高雄打造航太產業聚落，約可吸引213億元投資，創造6300個就業機會

(中時 )