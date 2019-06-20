斗六國中20日新生報到，校方鼓勵畢業生捐出不用的制服或書籍，給需要的學弟妹再利用。（周麗蘭攝）

校長林俊賢（右一）每日在校工作12小時以上，圖為他跟夜補校學生合影。（周麗蘭攝）

雲林縣今年國一新生較去年銳減343人，斗六國中20日舉辦新生報到，班數反增加至少1班，研判吸納不少附近學校新生。校長林俊賢表示，該校重視多元智能，盡量讓每個孩子都能找到舞台，增班是在意料之外，感謝團隊的努力讓家長看到。

雲林縣國中面臨少子化壓力沉重，去年小六畢業生6169人、今年5826人，大幅減少343人，以一班30人計算，至少減12班，超額教師問題很大。

斗六國中20日新生報到，出乎意料多達570名學生報到，估計至少要編19班，又增1班，暑假可能會再增加。

20日家長陪同新生到教室，並走動觀看各班老師比較，幾名家長表示，斗國學科和社團活動能兼顧，設備也都新穎，感覺安心。

校長林俊賢隨後召集家長說話，感謝把孩子送到斗國，該校除重視學科、科展、語文競賽，今年會考成績5A以上39人，估計達斗六高中錄取標準221人；校內還有管樂、合唱、舞蹈、武術等社團，今年7團代表雲林縣參加全國賽都獲佳績。

林俊賢表示，該校兼顧學科、體育、美術，今年有4個校友考上醫科，CP值算是很高，獲家長信任與青睞，感謝團隊的付出。

少子化壓力下，雲林縣許多國小今年逆向操作，採取「總量管制」招生，促使家長關注辦學績效；林俊賢表示，國中少子化的低點是在3年後，該校沒打算總量管制。

校長林俊賢每天都工作12小時，早上7點到校，晚上7點以以後下班，教職員稱他像鐵人一樣。他表示，要協調、張羅、關注的事情多，團隊出去比賽他每場都到，結束再回來把公文批完再下班。

他說，辦學壓力會有，競爭壓力還好，兄弟登山各自努力，良性競爭是好的。

(中時 )