五育高中美容科學生許雅婷，個性溫柔婉約，十足江南美女神韻；不過，她動靜皆宜，會吹奏長笛也擅長熱舞，還曾經在伸展台走秀時，扮演電競角色「紅蝶」，一襲親自設計剪裁的黑色薄紗和冷艷造型，驚豔全場，讓全校師生為之瘋狂！
許雅婷的爸爸早年赴大陸江蘇工作，與她的媽媽結婚，許雅婷在蘇州出生，直到9歲才隨著父母回到台灣定居，所以，身高168公分的許雅婷，堪稱是道地的江南美女。
回到台灣讀小學3年級時，許雅婷才開始學習注音，閱讀的文字從簡體字變成繁體字，還有一群連腔調都陌生的同儕，但是她很快就適應全新的生活和學習，因為，所有同學都很喜歡和她親近，毫無違和感，「台灣人好熱情」是她對台灣的初體驗！
比較兩地情況，許雅婷認為台灣的生活很輕鬆，最喜歡的飲料是珍珠奶茶，覺得日月潭比西湖漂亮；都市化的蘇州很熱鬧，生活步調快而且很競爭，人情相對冷淡。
五育高中美容科學習的範圍，包括時尚造型設計、美膚美髮、紓壓按摩、化妝管理等，還要取得國家專業證照；未來，許雅婷以國立台中科技大學為目標，希望大學畢業後，舉家遷回大陸開美容院，和爸爸一起圓滿媽媽懷念蘇州娘家的夢想。
(中時 )
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