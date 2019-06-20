台南藝術大學校長續任案與人事命令案引起部分師生不滿，學生邀請校長詹景裕20日說分明，然詹景裕臨時北上教育部報告而缺席，由主任祕書余命宗代表出席。（劉秀芬攝）

台南藝術大學校長續任案與人事命令案引起部分師生不滿，學生邀請校長詹景裕20日於圖資大樓一樓佛像前舉辦「與校長佛前有約」活動說分明，然詹景裕臨時北上教育部報告而缺席，引起現場師生不滿，南藝大主任祕書余命宗代表出席，強調撤換代理院長一切過程合法，並無不當。

詹景裕電話受訪時表示，高教司已要求學校把校務會議記錄補充齊全，不要遺漏任何過程，教育部會根據相關法條進行通盤了解。詹景裕也願意與持不同意見師生溝通，但前提是會議的方式和內容要合宜。

20日上午8點半後，陸續有南藝大師生在圖資大樓一樓的大廳集結，等到9點過後，不見詹景裕身影，學生代表前往主祕室，得知校長不在後相當不滿，認為校長答應要與大家面對面溝通卻爽約，沒有擔當。

余命宗則強調，計畫趕不上變化，因為校長臨時接到教育部的通知，北上報告此事，因而無法與學生碰面，由他代表與師生溝通。

針對學生質疑，代理院長撤換後，為何找來其他學院的院長兼代，沒有找音像學院其他系所的主任代理？余命宗表示，代理院長規定須有教授資格，而音像學院3個系所主任，只有孫松榮擁有教授資格，其餘兩個主任都是副教授，因此無法擔任代理院長，才會找其他學院院長兼代。

至於與會的學生對於音像學院經費動支的疑問，余命宗則強調，有關經費使用的問題，已經由審計單位介入調查中。

遭撤換的代理院長孫松榮說，下午已召開院務會議，不承認撤換案，也不接受學校指派的代理院長，將用書面行文給學校，將由院務會議決定代理院長人選。

抗議學生傍晚則發新聞稿呼籲，希望校長拿出誠意，盡速出面與學生對話，莫再逃避，若再不見校長的具體作為，不排除將抗爭層級拉高，到校外主管機關陳情，或召開公聽會，號朝外界共同關注本案。

(中時 )