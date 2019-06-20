資深錄音師葉垂青獲得本屆傳藝金曲特別獎。（傳藝金曲獎提供）

第30屆傳藝金曲獎入圍名單及特別獎得主今（20）日揭曉，其中為感謝資深創作者在傳統藝術有聲出版、戲曲表演藝術相關領域的特殊貢獻與成就，「特別獎」分別由葉垂青與王安祈獲得。

王安祈身兼學者、教師、劇評家與劇作家等多重身份，講學授課出色，劇評深刻到位，劇本思維鮮活。能掌握傳統戲曲藝術的精髓，融合古典情韻及當代思維，成為推動傳統戲曲「現代化」的重要推手。其編創的劇作，敘事技法豐富多元，深層挖掘幽微人性，開發京崑藝術的未來性，建構「台灣當代京崑新美學」，對於兩岸戲曲劇壇影響深遠。

另一位特別獎得主葉垂青，為1970年代至今重要且資深的唱片刻板專家、錄音師，從1977年起至1990年代末，總計刻製兩萬多張唱片專輯，對於台灣戰後「聲音」的記錄有卓越的貢獻。

今年傳藝金曲獎共有102個單位報名，其中出版類71家、戲曲表演類31家，總報名件數為1078件，相較去年新增184件。在入圍名單中，出版類台北愛樂室內合唱團，以單一專輯《印象台灣II》，入圍最佳藝術音樂專輯、錄音、作詞、作曲、演唱、專輯製作人等6個獎項。

(中時 )