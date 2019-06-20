登革熱防疫4要領「巡、倒、清、刷」，避免積水容器成為病媒蚊孳生溫床。（苗栗縣衛生局提供）

登革熱防疫4要領「巡、倒、清、刷」，避免積水容器成為病媒蚊孳生溫床。（苗栗縣衛生局提供）

登革熱防疫4要領「巡、倒、清、刷」，避免積水容器成為病媒蚊孳生溫床。（苗栗縣衛生局提供）

炎熱酷暑是登革熱好發的季節，據疾管署統計，苗栗縣是全台唯四尚未傳出疫情的縣市，但面臨鄰近縣市台中、新竹陸續傳出境外移入病例，苗栗縣防疫措施不懈怠，縣府舉行跨局處會議，審慎掌控疫情，衛生局提醒民眾，注意「巡、倒、清、刷」4要領，避免積水容器成為病媒蚊孳生溫床。

苗栗縣連續3年未傳出登革熱本土病例，據衛生局疾病管制科指出，依疾病管制署20日疫情統計顯示，全國共196例登革熱確診病例，21例本土病例發生於高雄市，其餘175例境外移入病例為近10年同期最高，目前僅苗栗、嘉義市、金門、連江等4縣市尚未傳出疫情。

疾管科長陳淑珠指出，雖然苗栗沒有傳出疫情，但防疫籌備動作不可馬虎，暑假是旅遊旺季，擔心鄉親到南部或東南亞國家旅遊不慎感染登革熱回家，造成病毒傳播擴散，環保局除例行性複式動員將孳生源清除、病媒蚊指數調查，各鄉鎮衛生所每個月也須達到20％村里稽查目標，進行布氏指數調查。

陳淑珠表示，縣府日前舉行登革熱防治師資訓練，聯合跨局處、鄉鎮市公所、衛生所等單位約200人參與，宣導登革熱防疫措施，民眾如遇有發燒、頭痛、肌肉痛、出疹等疑似登革熱感染症狀，要主動告知醫師旅遊史、接觸史及群聚史，全縣衛生所及大型醫院配有「登革熱NS1快速診斷試劑」，可即時檢測。

(中時 )